Новости мира: "Хезболла" заявила о ракетном ударе по командному пункту "Моссада"

Представители "Хезболлы" заявили о ракетном ударе по командному пункту "Моссада" под Тель-Авивом. В ответ армия Израиля обнародовала информацию о ночных налетах на Ливан. По последним данным, в Бейруте и других городах страны погибли более 550 человек, ранены почти две тысячи. При этом США требуют от Израиля не разрушать государственную инфраструктуру Ливана при атаках на объекты "Хезболлы", сообщает израильское телевидение. Другие государства, в том числе Россия, просят своих граждан покинуть зону конфликта на Ближнем Востоке.

В Малайзии взорвали 80-тысячный футбольный стадион. Его признали аварийным после многочисленных попыток реконструкции. Арену построили в 1994 году, а уже в 2020 году решили снести. Но так как постройка очень большая, делать это пришлось с помощью взрывчатки. Полностью демонтаж завершат только к середине следующего года.

Столицу Эквадора Кито заволокло дымом из-за лесного пожара. Горят склоны совсем рядом с городом. Тем временем площадь возгораний на территории всей страны превысила 36 тысяч гектаров. Президент Эквадора принял решение прервать участие в Генассамблее ООН и отправиться на место контролировать процесс тушения. В этом году в Эквадоре исторически сильная засуха, которая истощила ресурсы государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.