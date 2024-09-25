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Новости

25 сентября, 11:45

Политика

Новости мира: "Хезболла" заявила о ракетном ударе по командному пункту "Моссада"

Новости мира: "Хезболла" заявила о ракетном ударе по командному пункту "Моссада"

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в Госдуму 25 сентября

Российские экипажи Су-25 нанесли удар по ВСУ в Курской области

Новости мира: премьер Британии Стармер намерен встретиться с Трампом и Харрис в Нью-Йорке

ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

Законопроект о профилактике буллинга внесут в Госдуму до конца года

Законопроект о профилактике буллинга будет внесен на рассмотрение ГД до конца 2024 года

Бойцы группировки войск "Север" отбили укрепленные позиции ВСУ в районе Курской области

Новости мира: Израиль атаковал Ливан в ночь на 24 сентября

Новости мира: Израиль начал полномасштабную атаку на Ливан

Представители "Хезболлы" заявили о ракетном ударе по командному пункту "Моссада" под Тель-Авивом. В ответ армия Израиля обнародовала информацию о ночных налетах на Ливан. По последним данным, в Бейруте и других городах страны погибли более 550 человек, ранены почти две тысячи. При этом США требуют от Израиля не разрушать государственную инфраструктуру Ливана при атаках на объекты "Хезболлы", сообщает израильское телевидение. Другие государства, в том числе Россия, просят своих граждан покинуть зону конфликта на Ближнем Востоке.

В Малайзии взорвали 80-тысячный футбольный стадион. Его признали аварийным после многочисленных попыток реконструкции. Арену построили в 1994 году, а уже в 2020 году решили снести. Но так как постройка очень большая, делать это пришлось с помощью взрывчатки. Полностью демонтаж завершат только к середине следующего года.

Столицу Эквадора Кито заволокло дымом из-за лесного пожара. Горят склоны совсем рядом с городом. Тем временем площадь возгораний на территории всей страны превысила 36 тысяч гектаров. Президент Эквадора принял решение прервать участие в Генассамблее ООН и отправиться на место контролировать процесс тушения. В этом году в Эквадоре исторически сильная засуха, которая истощила ресурсы государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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