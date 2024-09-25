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25 сентября, 11:45

Политика

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в Госдуму 25 сентября

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в Госдуму 25 сентября

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Проект закона о запрете пропаганды движения чайлдфри внесут в Госдуму 25 сентября, рассказала один из авторов инициативы, депутат Эльвира Аиткулова.

За пропаганду чайлдфри штраф для юрлиц может доходить до 5 миллионов рублей, для частных лиц – до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – до 800 тысяч рублей. В ГД подчеркнули, что наказание вводят по аналогии с законом о пропаганде смены пола и ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Иностранцев, выставляющих жизнь без детей как что-то привлекательное, планируют выдворять из России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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