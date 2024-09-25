Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в Госдуму 25 сентября

Проект закона о запрете пропаганды движения чайлдфри внесут в Госдуму 25 сентября, рассказала один из авторов инициативы, депутат Эльвира Аиткулова.

За пропаганду чайлдфри штраф для юрлиц может доходить до 5 миллионов рублей, для частных лиц – до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – до 800 тысяч рублей. В ГД подчеркнули, что наказание вводят по аналогии с законом о пропаганде смены пола и ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Иностранцев, выставляющих жизнь без детей как что-то привлекательное, планируют выдворять из России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.