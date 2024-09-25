Новости мира: премьер Британии Стармер намерен встретиться с Трампом и Харрис в Нью-Йорке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. В ходе поездки он рассчитывает встретиться с обоими кандидатами в президенты США – Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Также в Британии прошел традиционный чемпионат по гримасничеству. Он, как принято считать, проводится в Соединенном Королевстве еще с XIII века. В 19-й раз подряд победителем в зачете среди мужчин стал Томми Мэттинсон.

В Новой Каледонии власти ввели комендантский час и вывели на улицы полицию со спецназом. Все из-за угрозы беспорядков и выступлений сепаратистов в связи с годовщиной захвата власти французскими колонистами.

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