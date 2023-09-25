Российские военные уничтожили украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево

Российские военные разгромили пункты временной дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ. Удары наносили высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Кроме того, на аэродроме Долгинцево был уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также стало известно, что за сутки российская армия отразила 11 атак ВСУ, из них семь – на донецком направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.