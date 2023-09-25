МИД РФ опровергло заявления Армении о том, что протесты в республике инспирированы Россией. По данным российского внешнеполитического ведомства, информация о том, что за демонстрациями в Ереване стоит РФ, не имеет "ничего общего с действительностью, в отличие от Запада, который поднаторел в организации "цветных революций".

Кроме того, в МИД России также отметили, что послание армянского премьера содержит неприемлемые выпады в адрес РФ.