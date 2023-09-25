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25 сентября, 15:45

Политика

Российские военные поразили наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Херсоне

Российские военные поразили наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Херсоне

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Москвичам рассказали о ситуации в зоне СВО

Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Херсоне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, военная авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ и уничтожили военную технику противника в 116 районах в зоне проведения СВО. Еще стало известно, что бойцы российского армейского спецназа "Осман" выявили и поразили скопления военнослужащих ВСУ в Запорожской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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