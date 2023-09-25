Сергей Шойгу представил к званию Героя России замкомандира взвода с позывным Большой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, 25 сентября, представил к званию Героя Российской Федерации замкомандира взвода с позывным Большой. Иван Калашников участвовал в отражении атаки, где пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения, противостояли 12 украинским штурмовикам.

Бой происходил у населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении. В Минобороны РФ отметили, что Калашников принял на себя основной накал боя. В результате слаженных действий российских военных противник отступил.

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