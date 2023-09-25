Западные аналитики не верят в успех контрнаступления ВСУ после поставки нового вооружения

Западные аналитики не верят в успех украинского контранаступления даже в случае поставки ракетных комплексов ATACMS. Об этом в интервью изданию La Repubblica заявил американский эксперт в области внешней политики Иэн Бреммер.

По его словам, данного вооружения попросту недостаточно на складах. А в Великобритании уже забеспокоились о том, что ракеты могут оказаться на черном рынке. Чем готова ответить и уже отвечает Россия?

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