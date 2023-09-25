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25 сентября, 07:45

Политика

Москвичам рассказали о ситуации в зоне СВО

Москвичам рассказали о ситуации в зоне СВО

Новости мира: в Канаде премьера призвали извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

Российская ПВО сбила в небе над Клещеевкой вертолет ВСУ

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Российские военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили 16 украинских танков на донецком направлении с 17 сентября

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командно-наблюдательные пункты, бронетехнику и пункты управления беспилотниками ВСУ на краснолиманском направлении. А на купянском направлении расчет противотанкового орудия "Рапира" нанес удар по замаскированным позициям противника.

Через несколько минут артиллеристы работали уже по новой цели – украинскому танку, который вел огонь из лесополосы. Пушки "Рапира" сами бойцы называют "снайперской винтовкой" за высокоточную стрельбу, а также простоту, точность и безотказность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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