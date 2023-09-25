Москвичам рассказали о ситуации в зоне СВО

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командно-наблюдательные пункты, бронетехнику и пункты управления беспилотниками ВСУ на краснолиманском направлении. А на купянском направлении расчет противотанкового орудия "Рапира" нанес удар по замаскированным позициям противника.

Через несколько минут артиллеристы работали уже по новой цели – украинскому танку, который вел огонь из лесополосы. Пушки "Рапира" сами бойцы называют "снайперской винтовкой" за высокоточную стрельбу, а также простоту, точность и безотказность.

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