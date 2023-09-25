Новости мира: в Канаде премьера призвали извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

Лидеры оппозиции Канады призвали премьер-министра страны Джастина Трюдо извиниться за приглашение на заседание парламента бывшего бойца дивизии СС "Галиция". 98-летнему Ярославу Хунке устроили овации перед выступлением Владимира Зеленского в канадском парламенте. Позже спикер палаты общин принес свои извинения и заявил, что не знал о прошлом приглашенного.



2,5 миллиона россиян отдохнули этим летом на турецких курортах. Это самый высокий показатель после начала пандемии коронавируса. Но если сравнивать с доковидными временами, то турпоток снижается. Путешественников отпугивают высокие цены. По данным Ассоциации туроператоров, средняя стоимость турпакета в Турцию этим летом превысила 180 тысяч рублей, из-за чего страна заняла четвертое место среди самых дорогих туристических стран, опередив Таиланд.

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