Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 07:30

Политика

Новости мира: в Канаде премьера призвали извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

Новости мира: в Канаде премьера призвали извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

Российская ПВО сбила в небе над Клещеевкой вертолет ВСУ

Митинг против поставок оружия на Украину прошел в Амстердаме

В Ереване вновь начались антиправительственные протесты

Миротворцы РФ сопроводили колонну с мирными жителями Нагорного Карабаха в Армению

Миротворцы РФ сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, убывающими в Армению

Автобусы с мирными жителями Карабаха отправились в Армению

Российские военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили 16 украинских танков на донецком направлении с 17 сентября

"Актуальный репортаж": депутаты пересядут на российские автомобили с 2024 года

Лидеры оппозиции Канады призвали премьер-министра страны Джастина Трюдо извиниться за приглашение на заседание парламента бывшего бойца дивизии СС "Галиция". 98-летнему Ярославу Хунке устроили овации перед выступлением Владимира Зеленского в канадском парламенте. Позже спикер палаты общин принес свои извинения и заявил, что не знал о прошлом приглашенного.

2,5 миллиона россиян отдохнули этим летом на турецких курортах. Это самый высокий показатель после начала пандемии коронавируса. Но если сравнивать с доковидными временами, то турпоток снижается. Путешественников отпугивают высокие цены. По данным Ассоциации туроператоров, средняя стоимость турпакета в Турцию этим летом превысила 180 тысяч рублей, из-за чего страна заняла четвертое место среди самых дорогих туристических стран, опередив Таиланд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомтуризмвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика