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25 сентября, 07:15

Политика

Российская ПВО сбила в небе над Клещеевкой вертолет ВСУ

Российская ПВО сбила в небе над Клещеевкой вертолет ВСУ

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Российская ПВО сбила в небе над Клещеевкой в ДНР украинский военный вертолет Ми-8. Кроме того, дрон-камикадзе уничтожил минометный расчет ВСУ на соледарском направлении.

На донецком направлении отряды Южной группировки войск взяли несколько укрепрайонов ВСУ у поселка Веселое и улучшили свое тактическое положение. Отбиты все атаки под Авдеевкой и Марьинкой. Противник потерял свыше 300 украинских военнослужащих, бронетехнику, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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