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25 сентября, 07:15

Политика

Миротворцы РФ сопроводили колонну с мирными жителями Нагорного Карабаха в Армению

Миротворцы РФ сопроводили колонну с мирными жителями Нагорного Карабаха в Армению

Миротворцы РФ сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, убывающими в Армению

Автобусы с мирными жителями Карабаха отправились в Армению

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Жители Нагорного Карабаха поблагодарили российских миротворцев за помощь. Военнослужащие сопроводили автомобильные колонны с людьми, уезжающими в Армению. Всего было пять автобусов и более 40 личных автомобилей. На них выехали больше 300 жителей, в том числе 102 ребенка.

В город Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха, российские миротворцы сопроводили 70 человек из Мартунинского района. Как отметили в Минобороны, за минувшие сутки для населения Карабаха доставили 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами.

Российские миротворцы поддерживают контакты с Баку и Степанакертом. Благодаря этому режим прекращения огня не нарушался в регионе с 20 сентября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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