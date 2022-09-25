Новости часа: в Мелитополе введут дополнительные меры безопасности

В Мелитополе будут введены дополнительные меры безопасности, заявляют местные власти.

Фасад дома 1954 года постройки в Войковском районе отремонтирован, сообщает сайт мэра Москвы.

Швейцарцы проголосовали на референдуме за повышение пенсионного возраста для женщин.