В Мелитополе взорвался автомобиль. Рядом с машиной нашли тело погибшего человека. По данным городской администрации, это украинский диверсант. Взрыв был сильным: автомобиль разорвался на две части.

В Николаевской области была уничтожена американская пусковая установка HIMARS. А в Запорожье – два склада с боеприпасами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.