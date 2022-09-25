Новости часа: около 20 взрывов прогремело в Херсоне

Около 20 взрывов прогремело в Херсоне. По предварительным данным, работает ПВО, сообщают СМИ.

ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщают экстренные службы города.

Референдум в Бердянске проходит штатно несмотря на попытки диверсий, заявила военно-гражданская администрация города.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

