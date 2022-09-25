Иностранные наблюдатели высоко оценили голосование по вхождению в РФ новых областей

Сегодня идет третий день референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. За ходом голосования следят более 100 иностранных наблюдателей из 40 стран.

Пункты для голосования открыты не только на территории самих республик и областей, но и во многих российских регионах, в том числе в Москве.

"Прекрасная организация, должна это сразу отметить. Я очень рада тому обстоятельству, что смогла приехать сейчас в Москву и участвовать здесь в качестве международного наблюдателя", – рассказала представитель Словении Марияна Серл.

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