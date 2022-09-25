Новости часа: российская авиация сбила два украинских истребителя МиГ-29

Есть ли у сотрудника бронь от частичной мобилизации можно узнать в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия, сообщает порта "Объясняем.рф",

Российская авиация сбила два украинских истребителя МиГ-29, заявили в Минобороны РФ.

Пострадавших и разрушений при взрыве в Бердянске не зафиксировано, заявили власти города.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

