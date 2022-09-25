ВС РФ уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области

В Николаевской области уничтожена американская пусковая установка HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также рассказали, что в Запорожье поражены два склада с боеприпасами. Кроме того, российским войскам удалось ликвидировать радиолокационную станцию ПВО, потопить бронированный катер и сбить два украинских самолета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.