Новости часа: восемь дронов ВСУ сбиты при попытке нанести удары по Запорожской АЭС

Восемь дронов сбиты при попытке ВСУ нанести удары по Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.

ЦИК РФ заявила, что более 100 международных наблюдателей из 40 стран работают на референдумах.

Мобилизация в Крыму завершится в воскресенье, рассказал глава полуострова Сергей Аксенов.