Большинство проголосовавших на референдуме в Запорожье отдали голоса за вхождение в РФ

93% проголосовавших в первый день референдума о вхождении Запорожской области в состав России отдали свои голоса "За". Данные опубликовал Крымский республиканский институт политических и социологических исследований.

Между тем, сотрудники МЧС Луганской Народной Республики переведены на усиленный режим несения службы. Все из-за участившихся обстрелов территории ЛНР на период проведения референдума.

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