Украинские войска атаковали гостиницу в центре Херсона. Два человека погибли. Власти региона назвали произошедшее спланированным терактом.

По данным администрации области, здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы. Сейчас спасатели разбирают завалы.

По пострадавшим точных даных пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

