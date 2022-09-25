Финляндия закрывает въезд и транзит российским туристам по шенгенским визам, выданным как самой страной, так и другими государствами. Кроме того, Хельсинки пересмотрит срок действия уже выданных виз. Об этом заявил глава МИД страны.

Для кого все же сделают исключение? Как теперь можно по суше добраться до ЕС? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

