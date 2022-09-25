Москвичам рассказали о ходе российской спецоперации

Российские военные отразили атаку в районе Запорожской АЭС. В Николаевской области уничтожено три танка ВСУ и более 200 украинских военных. Под Харьковом и в ДНР ВСУ потеряли более 140 человек личного состава.

Кроме того, в ДНР российские военные уничтожили вражескую радиолокационную станцию комплекса С-300. А в Днепропетровской области – радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Артур".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

