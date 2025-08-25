25 августа, 19:15Политика
Общественная палата Москвы возьмет под контроль выборы губернаторов субъектов РФ
Общественная палата Москвы возьмет под контроль выборы губернаторов субъектов РФ. По этом поводу было проведено заседание.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что участки будут организованы не в зданиях образовательных учреждениях, так как многие представители регионов, где проходят выборы, работают или отдыхают в Москве в это время. На экстерриториальных участках будут использованы терминалы электронного голосования.
