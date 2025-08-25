Форма поиска по сайту

25 августа, 19:15

Политика

Общественная палата Москвы возьмет под контроль выборы губернаторов субъектов РФ

Общественная палата Москвы возьмет под контроль выборы губернаторов субъектов РФ. По этом поводу было проведено заседание.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что участки будут организованы не в зданиях образовательных учреждениях, так как многие представители регионов, где проходят выборы, работают или отдыхают в Москве в это время. На экстерриториальных участках будут использованы терминалы электронного голосования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

