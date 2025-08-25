Новости мира: заседание ОИС пройдет в Саудовской Аравии из-за планов Израиля по Газе

В Саудовской Аравии 25 августа состоится экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС). Оно будет созвано из-за планов Израиля по захвату Газы. ЦАХАЛ разослал 60 тысяч повесток резервистам для участия в операции, еще 70 тысяч уже находятся на службе.

В Калифорнии и Орегоне лесные пожары привели к эвакуации сотен человек. Спасателям не удается взять огонь под контроль. В винодельческом регионе Напа пламя охватило 26 квадратных километров. В зоне риска сейчас находятся около 500 домов.

120 собак приняли участие в международном забеге корги в Литве. Животным нужно было преодолеть 25 метров на одиночной дистанции и 50 метров – на групповой. Кроме того, участники показывали различные костюмы и соревновались за приз зрительских симпатий.

