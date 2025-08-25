Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 11:45

Политика

Новости мира: заседание ОИС пройдет в Саудовской Аравии из-за планов Израиля по Газе

Новости мира: заседание ОИС пройдет в Саудовской Аравии из-за планов Израиля по Газе

ВС РФ заняли населенный пункт Филия в Днепропетровской области

В Госдуме предложили запретить высотные восхождения без профгидов

В Госдуме предложили изменить соотношение зарплат руководителей и подчиненных

ВС РФ освободили село Филия в Днепропетровской области

Новости мира: будущим президентом Германии может стать женщина

Самолет с российскими военнослужащими приземлился в одном из подмосковных аэропортов

В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими

Россия и Украина провели обмен военнопленными

Новости мира: космический корабль Crew Dragon Dragon компании Space X отправился к МКС

В Саудовской Аравии 25 августа состоится экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС). Оно будет созвано из-за планов Израиля по захвату Газы. ЦАХАЛ разослал 60 тысяч повесток резервистам для участия в операции, еще 70 тысяч уже находятся на службе.

В Калифорнии и Орегоне лесные пожары привели к эвакуации сотен человек. Спасателям не удается взять огонь под контроль. В винодельческом регионе Напа пламя охватило 26 квадратных километров. В зоне риска сейчас находятся около 500 домов.

120 собак приняли участие в международном забеге корги в Литве. Животным нужно было преодолеть 25 метров на одиночной дистанции и 50 метров – на групповой. Кроме того, участники показывали различные костюмы и соревновались за приз зрительских симпатий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияживотныеза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика