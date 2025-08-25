В Госдуме предложили запретить высотные восхождения без профгидов

В Госдуме предложили запретить восхождение туристов на высоту более 4 тысяч метров без профессиональных гидов. Инициатива поступила после инцидентов с путешественниками во время горных туров.

В качестве примера решения проблемы в думском комитете по туризму привели практики Непала, Италии и Франции. В этих странах для восхождения в горы действуют обязательные лицензии, гиды и контроль со стороны властей.

