Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 11:30

Политика

В Госдуме предложили запретить высотные восхождения без профгидов

В Госдуме предложили запретить высотные восхождения без профгидов

В Госдуме предложили изменить соотношение зарплат руководителей и подчиненных

ВС РФ освободили село Филия в Днепропетровской области

Новости мира: будущим президентом Германии может стать женщина

Самолет с российскими военнослужащими приземлился в одном из подмосковных аэропортов

В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими

Россия и Украина провели обмен военнопленными

Новости мира: космический корабль Crew Dragon Dragon компании Space X отправился к МКС

Москвич зарегистрирует товарный знак "Встреча на Аляске"

ВС РФ освободили населенные пункты Среднее и Клебан-Бык в ДНР

В Госдуме предложили запретить восхождение туристов на высоту более 4 тысяч метров без профессиональных гидов. Инициатива поступила после инцидентов с путешественниками во время горных туров.

В качестве примера решения проблемы в думском комитете по туризму привели практики Непала, Италии и Франции. В этих странах для восхождения в горы действуют обязательные лицензии, гиды и контроль со стороны властей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатуризмвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика