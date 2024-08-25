ВС РФ отразили в Курской области атаки штурмовых групп ВСУ

Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька Курской области.

Украинские силы продолжают нести потери на курском направлении. Так, за сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

