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25 августа, 10:30

Политика

ВС РФ отразили в Курской области атаки штурмовых групп ВСУ

ВС РФ отразили в Курской области атаки штурмовых групп ВСУ

Россия вернула из украинского плена 115 военных

РФ вернула из плена ВСУ 115 военнослужащих

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих

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Минобороны РФ: потери ВСУ за сутки составили до 400 военных и 17 единиц бронетехники

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Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму прошло штатно

Новости мира: Украина не объяснила США цель атаки ВСУ на Курскую область

Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька Курской области.

Украинские силы продолжают нести потери на курском направлении. Так, за сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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