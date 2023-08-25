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25 августа, 23:00

Политика

Эксперты сомневаются в достоверности проб из океана после сброса в него воды с "Фукусимы"

Эксперты сомневаются в достоверности проб из океана после сброса в него воды с "Фукусимы"

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Эксперты сомневаются в достоверности проб из океана после сброса в него воды с "Фукусимы". Японское министерство экономики, торговли и промышленности уверяет, что концентрация трития находится в норме. Сливать воду с аварийной АЭС в Тихий океан начали в четверг, 24 августа. Через 17 дней сбросят уже 8 тысяч тонн воды. Ее использовали для охлаждения реакторов после аварии на станции в 2011 году.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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