Тестирование систем электронного голосования прошло успешно в Москве. Об этом заявил глава общественного штаба Вадим Ковалев.

По итогам сегодняшней проверки будет сформирован документ с подробным описанием процесса. Это необходимо для выявления и устранения слабых мест. Также нужно было получить и обратную реакцию избирателей. Насколько им понятно и удобно пользоваться устройствами для голосования.

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