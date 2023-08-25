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25 августа, 21:45

Политика

Тестирование систем электронного голосования прошло успешно в Москве

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Тестирование систем электронного голосования прошло успешно в Москве. Об этом заявил глава общественного штаба Вадим Ковалев.

По итогам сегодняшней проверки будет сформирован документ с подробным описанием процесса. Это необходимо для выявления и устранения слабых мест. Также нужно было получить и обратную реакцию избирателей. Насколько им понятно и удобно пользоваться устройствами для голосования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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