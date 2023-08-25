Новости часа: 430 тыс человек приняли участие в тестировании системы ДЭГ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 430 тысяч человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования. Таковы данные сайта mos.ru.

Сроков строительства МЦД-5 пока нет, определяют маршрут диаметра. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

ЦОДД призвал москвичей пользоваться городским транспортом в вечерний час пик в пятницу, 25 августа. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом и Третьем кольцах, а также на МКАД.