16:15Политика
Новости часа: 430 тыс человек приняли участие в тестировании системы ДЭГ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 430 тысяч человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования. Таковы данные сайта mos.ru.
Сроков строительства МЦД-5 пока нет, определяют маршрут диаметра. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.
ЦОДД призвал москвичей пользоваться городским транспортом в вечерний час пик в пятницу, 25 августа. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом и Третьем кольцах, а также на МКАД.