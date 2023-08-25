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Политика

Новости часа: 430 тыс человек приняли участие в тестировании системы ДЭГ

Новости часа: 430 тыс человек приняли участие в тестировании системы ДЭГ

Новости часа: в Москве успешно протестировали систему электронного голосования

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования

В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования

Экс-президент США Дональд Трамп побывал в тюрьме и вышел под залог

Российские военные уничтожили украинский минометный расчет в зоне СВО

На mos.ru тестируют систему электронного голосования

Новости часа: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Киев заявил, что зарубежные производители вооружения готовы открыть заводы на Украине

В Общественном штабе рассказали, как проходит тестирование системы ДЭГ в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 430 тысяч человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования. Таковы данные сайта mos.ru.

Сроков строительства МЦД-5 пока нет, определяют маршрут диаметра. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

ЦОДД призвал москвичей пользоваться городским транспортом в вечерний час пик в пятницу, 25 августа. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом и Третьем кольцах, а также на МКАД.

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