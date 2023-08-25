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Политика

Новости часа: в Москве успешно протестировали систему электронного голосования

Новости часа: в Москве успешно протестировали систему электронного голосования

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования

В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования

Экс-президент США Дональд Трамп побывал в тюрьме и вышел под залог

Российские военные уничтожили украинский минометный расчет в зоне СВО

На mos.ru тестируют систему электронного голосования

Новости часа: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Киев заявил, что зарубежные производители вооружения готовы открыть заводы на Украине

В Общественном штабе рассказали, как проходит тестирование системы ДЭГ в Москве

Тестовое голосование в рамках подготовки к выборам стартовало в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве успешно протестировали систему электронного голосования. Об этом сообщается на портале mos.ru.

26 августа на один день закроют участок МЦК от станции Крымская до Хорошево. Это данные Дептранса.

37-метровая голограмма с выставки "Станция Манеж" попала в Книгу рекордов России. Голограмма выполнена в виде прибывающего поезда "Иволга 3.0".

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