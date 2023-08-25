Новости часа: в Москве успешно протестировали систему электронного голосования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве успешно протестировали систему электронного голосования. Об этом сообщается на портале mos.ru.

26 августа на один день закроют участок МЦК от станции Крымская до Хорошево. Это данные Дептранса.

37-метровая голограмма с выставки "Станция Манеж" попала в Книгу рекордов России. Голограмма выполнена в виде прибывающего поезда "Иволга 3.0".