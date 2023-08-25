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Политика

В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования

В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования

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В Москве завершилось тестирование дистанционного электронного голосования онлайн. Во время проверки все проходило штатно. Атак на систему не фиксировали. Об этом сообщили в Общественном штабе.

Проверку проводили в рамках подготовки к выборам мэра. Москвичи смогли познакомиться с нововведениями, а организаторы убедиться, что все работает корректно.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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