Экс-президент США Дональд Трамп побывал в тюрьме и вышел под залог

Бывший президент США Дональд Трамп побывал в тюрьме. Он прилетел в Атланту и добровольно сдался властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия.

Однако через 20 минут после того, как он прошел процедуру ареста, экс-президент вышел под залог в 200 тысяч долларов. Несмотря на четыре пакета уголовных обвинений, Дональд Трамп продолжает претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии в 2024 году.

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