На mos.ru тестируют систему электронного голосования

В пятницу, 25 августа, проходит тестирование системы дистанционного электронного голосования в Москве. В Общественном штабе сообщили о работе в штатном режиме.

Проверку организовали в рамках подготовки к выборам мэра столицы. Тестирование системы необходимо, чтобы москвичи ознакомились с нововведениями, а организаторы убедились, что все работает корректно.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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