В Общественном штабе рассказали, как проходит тестирование системы ДЭГ в Москве

Тестирование системы дистанционного электронного голосования в Москве проходит штатно. Об этом сообщили в Общественном штабе.

Проверка проходит 25 августа в рамках подготовки к выборам мэра столицы. Можно поучаствовать онлайн или прийти на избирательные участки.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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