Новости мира: Трампа арестовали в тюрьме штата Джорджия и освободили под залог

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в тюрьме штата Джорджия и освободили под залог в 200 тысяч долларов. Об этом сообщает CNN. Процесс оформления заключенного занял около 20 минут. Его обвинили в подрывной деятельности на выборах 2020 года. После этого кортеж Трампа направился в Атланту. В аэропорту политик заявил журналистам, что невиновен.

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес подаст в отставку из-за поцелуя. Инцидент произошел 20 августа после финала Чемпионата мира по футболу в Австралии и Новой Зеландии. Испания победила. Во время награждения Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики посчитали такие действия чрезмерными.

В турецкой провинции Чанаккале спасателям удалось взять под контроль крупный природный пожар. Полыхало более четырех тысяч гектаров. Выгорела часть окрестных деревень. Жертв удалось избежать.



На юго-востоке Ирана от последствий пыльной бури пострадали почти 500 человек. На данный момент в некоторых регионах страны видимость снизилась до 300 метров.

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