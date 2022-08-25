В Мосгоризбиркоме разделили ключ расшифровывания результатов тестирования ДЭГ

В четверг, 25 августа, в Мосгоризбиркоме состоялось разделение ключа расшифрования, который будет использоваться на тестовом голосовании. Процедура необходима, чтобы проверить возможности системы.

Ключи представляют собой файлы, записанные на флешки. Они в свою очередь запечатаны в конверты и переданы трем представителям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.