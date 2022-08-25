Новости последнего часа: электроснабжение всей Запорожской области восстановлено

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электроснабжение всей Запорожской области восстановлено. Об этом сообщили власти региона.

Болгария не поддерживает полный запрет на выдачу виз россиянам. Об этом заявили СМИ.

Число умерших от COVID-19 в мире с начала 2022 года превысило миллион человек. Об этом рассказали в ВОЗ.