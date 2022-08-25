Запорожскую АЭС впервые полностью отключали от энергосети

Запорожскую АЭС 25 августа впервые полностью отключали от энергосети. Об этом сообщила украинская госкомпания "Энергоатом".

Энергетики восстановили подачу электроэнергии, однако ВСУ обстреляли линии электропередачи в районе станции. В результате загорелась территория охранной зоны. Это спровоцировало замыкание на ЛЭП. Два энергоблока отключили. Запорожская область осталась без электроснабжения. Как только пожар ликвидировали, один блок запустили в работу.

В этот же день Совет Госдумы единогласно принял заявления, связанные с ситуацией вокруг Запарожской АЭС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.