ВС РФ подавили 2 украинских взвода РСЗО "Град" за сутки

Вооруженные силы России за сутки подавили два украинских взвода РСЗО "Град" и три взвода гаубиц Д-30. Кроме того, артиллерия и авиация РФ ликвидировали семь пунктов управления ВСУ и четыре склада боеприпасов.

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