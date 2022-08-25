Стали известны варианты вопросов тестового голосования в Москве перед выборами

26 августа в Москве пройдет тестовое голосование перед выборами муниципальных депутатов. Для участия потребуется полная учетная запись на mos.ru. Доступ к онлайн-голосованию откроется в разделе, посвященном выборам.

Участники получат бюллетень с вопросом: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?". В качестве ответов будут предложены разные варианты. Пока люди отвечают, разработчики проверят систему онлайн-голосования, а также опробуют главную новинку выборов 2022 года – электронный список избирателей. Тестирование пройдет с 08:00 до 17:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.