В Германии света и тепла в госучреждениях к зиме станет еще меньше. Правительство одобрило дополнительные меры по экономии. В помещениях не должно быть теплее 19 градусов. Исключение сделали только для социальных учреждений.

Все эти меры, как заявили в правительстве, должны сократить потребление газа на 2%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.