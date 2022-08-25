В Москве посольства США и Франции обложили "Лепестками". На посольствах появились наклейки. А реальные боеприпасы ВСУ сбрасывают на территории ДНР. Они чаще всего не смертельны, но крайне опасны для мирных жителей, особенно, детей.

Это пытался донести до Совбеза ООН постпред Василий Небензя. Какая будет реакция? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.