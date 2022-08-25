Подразделения Народной милиции ЛНР начали вести бои в окрестностях Соледара

В Соледаре подразделения Народной милиции ЛНР начали вести бои в окрестностях Белокаменского огнеупорного завода. Штурмовые отряды взяли под контроль восточные районы Артемовска. А с юга союзные силы вплотную подошли к поселку Зайцево, который является важным узлом обороны города.

Под Авдеевкой столкновения продолжились в районе сел Кодема, Яковлевка и станции Майорская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.