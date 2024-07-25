Новости мира: Камала Харрис заявила о своем участии в выборах президента США

Вице-президент США Камала Харрис официально объявила о том, что будет участвовать в президентских выборах. Она будет добиваться выдвижения своей кандидатуры от демократической партии. Об этом Харрис написала на своей странице в социальных сетях, а также опубликовала ролик с призывом профинансировать ее предвыборную кампанию.

Также стало известно, что на Филиппинах сильнейшее за последние годы наводнение унесло жизни 20 человек. Уровень воды в некоторых районах Манилы поднимался выше метра. Стихийное бедствие вызвал тайфун "Гаеми". Из-за него также затонуло грузовое судно под флагом Танзании у берегов Тайваня. По данным местных СМИ, девять членов экипажа на данный момент числятся пропавшими.

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