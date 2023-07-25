Представители КПРФ и организации "Дети войны" обсудили введение специальных льгот и выплат

Введение специальных льгот и выплат обсудили представители КПРФ и Общероссийской общественной организации "Дети войны". Встреча проходила в Московском городском комитете партии при участии Леонида Зюганова, кандидата на пост мэра Москвы.

Общественная организация "Дети войны" появилась в 2012 году. Она много лет помогает семьям и пожилым людям на Донбассе, а также отстаивает интересы людей, пострадавших от боевых действий, на разных законодательных уровнях.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.