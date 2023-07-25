Новости часа: ВС РФ уничтожили до 35 украинских военных на купянском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Группировка "Запад" уничтожила до 35 украинских военных на купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Россия и Танзания в ближайшие дни подпишут соглашение о воздушном сообщении. Об этом рассказал посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.

Прокуратура начала проверку после гибели рыбы в реке Десне в ТиНАО. Об этом сообщило ведомство.