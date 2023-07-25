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Политика

Новости часа: ВС РФ уничтожили до 35 украинских военных на купянском направлении

Новости часа: ВС РФ уничтожили до 35 украинских военных на купянском направлении

Новости часа: Песков прокомментировал возможность возвращения к зерновой сделке

В настоящий момент возвращение к зерновой сделке невозможно – Песков

Новости часа: на саммите Россия – Африка подпишут совместный план действий до 2026 года

Эксперты рассказали о причинах провала украинского контрнаступления

Новости часа: в МИД РФ заявили, что восстановить зерновую сделку без Москвы невозможно

Расчеты гаубиц "Мста-Б" подбили танк ВСУ на марьинском направлении

Российские саперы столкнулись с новыми термобарическими минами в зоне СВО

Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

США намерены передать Украине военную помощь еще на 400 млн долларов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Группировка "Запад" уничтожила до 35 украинских военных на купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Россия и Танзания в ближайшие дни подпишут соглашение о воздушном сообщении. Об этом рассказал посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.

Прокуратура начала проверку после гибели рыбы в реке Десне в ТиНАО. Об этом сообщило ведомство.

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