Новости часа: в МИД РФ заявили, что восстановить зерновую сделку без Москвы невозможно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восстановление зерновой сделки без Москвы невозможно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

Проект о повышении призывного возраста не предусматривает переходного периода, нормы вступят в силу с 2024 года. Это следует из поправки.