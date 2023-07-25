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Политика

Новости часа: в МИД РФ заявили, что восстановить зерновую сделку без Москвы невозможно

Новости часа: в МИД РФ заявили, что восстановить зерновую сделку без Москвы невозможно

Расчеты гаубиц "Мста-Б" подбили танк ВСУ на марьинском направлении

Российские саперы столкнулись с новыми термобарическими минами в зоне СВО

Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

США намерены передать Украине военную помощь еще на 400 млн долларов

Неопытные украинские военные начали массово сдаваться в плен в зоне СВО

Авиация РФ нанесла огневое поражение по объектам ВСУ на краснолиманском направлении

Новости часа: Зеленский раскритиковал ЕС за ограничения на экспорт зерна с Украины

Эксперт: ДЭГ – неотъемлемая часть настоящего и будущего политического ландшафта

Средства ПВО РФ уничтожили 35 украинских беспилотников в течение 23 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восстановление зерновой сделки без Москвы невозможно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

Проект о повышении призывного возраста не предусматривает переходного периода, нормы вступят в силу с 2024 года. Это следует из поправки.

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