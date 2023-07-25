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Политика

Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

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По состоянию на 25 июля в зоне проведения СВО активные бои идут на краснолиманском направлении. ВСУ предпринимают попытки продвинуться, но вместо этого несут потери.

Известно, что танкисты центрального военного округа разгромили опорный пункт ВСУ. Точные координаты добыла разведка. Получив данные, экипаж машины Т90М "Прорыв" прямой наводкой уничтожил позицию украинских военных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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