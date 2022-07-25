Польша решила сделать сухопутные войска сильнейшими среди стран НАТО

Польша решила сделать свои сухопутные войска сильнейшими среди стран НАТО в Европе. Об амбициозных планах рассказал министр обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, эта армия будет столь мощной и многочисленной, что отпугнет любого агрессора. Для этого Варшава серьезно усилит танковую группировку и артиллерию. При этом министр даже не стал скрывать, что потенциальным противником он видит Россию.

Ранее польские власти уже заявляли о намерении довести численность армии до 400 тысячи человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.